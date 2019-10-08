Олень устроил погром в салоне красоты под Нью-Йорком: видео

Незваный рогатый гость напугал посетителей парикмахерской вблизи Нью-Йорка: средь бела дня в салон красоты на острове Лонг-Айленд ворвался олень.

Животное влетело в помещение через окно и перепрыгнуло через посетительницу, сидевшую на диване у входа. В результате женщина не только получила по голове копытами, но и порезалась стеклом от разбитого окна.

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Пострадавшая обратилась за медицинской помощью. Когда на место прибыла полиция – рогатый озорник уже убежал.

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Напомним, ранее черный медведь пробрался в дом жителей американского штата Монтана. Зверь заблокировал себя в комнате, устроил там беспорядок, а потом устал и уснул в шкафу. Прибывшие полицейские постучали в окно комнаты с животным, чтобы его разбудить, но это не дало результата. В итоге зверя усыпили транквилизатором, а затем отпустили на свободу.

А вот в полицию штата Флорида жительница города Клируотер сообщила о том, что в ее дом пытается пробраться огромный четырехметровый аллигатор. Рептилия выбила стекло в окне кухни, расположенном на уровне земли, и проникла внутрь. Прежде чем его заметили, животное успело опрокинуть стол и стулья.

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