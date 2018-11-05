Опасная провокация над Черным морем: российский Су-27 чуть не столкнулся с самолетом США
Российский пилот 25 минут совершал опасные маневры в отношении американского самолета-разведчика
Управление Военно-морских сил США обвиняет Россию в провокации, в ходе которого жизни американских пилотов была подвергнута опасности.
Согласно информации сайте ВМС США, 5 ноября российский Су-27 перехватил в небе над Черным морем американский разведывательный самолет Lockheed EP-3.
В результате такого опасного маневра летчики и члены экипажа американского самолета были подвергнуты риску.
Су-27 неоднократно опасно сближался с американским самолетом – провокации российского пилота длились около 25 минут, причем после одного из сближений EP-3 попал в турбулентную зону.
В ВМС США подчеркнули, что американский пилот не нарушал воздушное пространство России, находился в международном воздушном пространстве и при этом не провоцировал российскую сторону.
России напомнили о соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве и призвали придерживаться международных соглашений.