Опасная провокация над Черным морем: российский Су-27 чуть не столкнулся с самолетом США

Управление Военно-морских сил США обвиняет Россию в провокации, в ходе которого жизни американских пилотов была подвергнута опасности.

Согласно информации сайте ВМС США, 5 ноября российский Су-27 перехватил в небе над Черным морем американский разведывательный самолет Lockheed EP-3.

В результате такого опасного маневра летчики и члены экипажа американского самолета были подвергнуты риску.

Су-27 неоднократно опасно сближался с американским самолетом – провокации российского пилота длились около 25 минут, причем после одного из сближений EP-3 попал в турбулентную зону.

В ВМС США подчеркнули, что американский пилот не нарушал воздушное пространство России, находился в международном воздушном пространстве и при этом не провоцировал российскую сторону.

России напомнили о соглашении от 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве и призвали придерживаться международных соглашений.