Памела Андерсон намекнула на романтические отношения с Путиным

Актриса рассказала, о чем написала Путину в письме и куда он ее приглашал

Актриса Памела Андерсон намекнула на "романтические отношения с президентом России Владимиром Путиным", пишет Daily Mirror. О возможной связи президента России и американской актрисы рассказал британский телеведущий Пирс Морган, который беседовал с Андерсон в рамках нового проекта "Истории жизни".

"Она дружит с Джулианом Ассанжем, дружит с Владимиром Путиным. Она намекнула на какие-то романтические отношения с Владимиром Путиным! И это… ну, вы сами решите, когда увидите", — говорит Пирс Морган.

В студии телешоу Памела Андерсон заявила, что впервые она общалась с Путиным в 2009 году, когда он был премьер-министром России. Памела написала Путину письмо, в котором попросила запретить импорт в Россию кожи канадских тюленей: по ее словам, она вдохновилась снимками политика с различными животными и подумала, что найдет у него отклик.

Фото: Daily Mirror

Также она заявила, что Владимир Путин приглашал ее на инаугурацию в 2012 году в качестве специального гостя.

"Он хотел, чтобы я пришла на его инаугурацию и подарила цветы. Я собиралась подарить цветы, но не сделала этого… Но были некоторые моменты, когда мы оказывались в одном месте", — цитирует слова актрисы The Sun.

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Телеведущий Пирс Морган отметил, что в беседе актриса ведет себе "темпераментно и непредсказуемо". Он добавил, что с Памелой было "очень интересно пообщаться", и признал, что во время рассказа о своей жизни актриса даже ни разу не всплакнула.

Ранее 50-летняя Памела Андерсон впервые рассказала о романе с 32-летним футболистом.

Напомним, Памела Андерсон снялась в откровенной фотосессии для британского журнала King Kong.

Также мы сообщали, что Памела Андерсон к всеобщему потоку обвинителей опального продюсера Харви Вайнштейна присоединяться не стала. Вместо этого она решила осудить многих его жертв, которые, по мнению актрисы, по собственному желанию отправлялись в "клетку" Харви и должны были понимать, на что идут.