Пентагон готовится отправить уже семь тысяч военных на границу с Мексикой

Сегодня, 02:43

Еще во вторник высокопоставленный американский генерал заявил, что Пентагон планирует отправить 5,2 тыс. военных для помощи пограничникам

&quot;Караван мигрантов&quot;. Фото: AFP
"Караван мигрантов". Фото: AFP

Министерство обороны США получило распоряжение о размещении около 7 тыс. военных на границе с Мексикой для ответа на вызовы нацбезопасности, что несут с собой караваны мигрантов.

Об этом сообщило в среду американское информагентство Reuters, напомнив, что ранее шла речь об отправлении немного более 5 тыс. военных.

"В среду Пентагон отобрал около 7 тыс. военнослужащих действительной службы, в том числе приблизительно 2 тыс. в режиме готовности, которые могут быть размещены на границе с Мексикой в случае необходимости", – отмечается в сообщении со ссылкой на чиновника администрации США.

Еще во вторник высокопоставленный американский генерал заявил, что Пентагон планирует отправить 5,2 тыс. военных для помощи пограничникам. При этом он отказался комментировать, сколько это будет стоить бюджету.

Тем временем министр обороны США Джеймс Меттис отклонил критику в адрес правительства, что разворачивание войск на границе – это своего рода политический трюк администрации Трампа. По практике, пограничной службе в подобных ситуациях помогает Национальная гвардия.

"Поддержка, которую мы предоставляем министру внутренней безопасности, – это практическая помощь на основании запроса уполномоченного таможенной и пограничной полиции, поэтому мы не делаем никаких трюков в этом ведомстве", – заметил Меттис.

Напомним, что ранее Трамп выразил готовность отправить военных США охранять границу с Мексикой, чтобы не дать проникнуть на территорию страны незаконным мигрантам

Также мы писали, что мексиканские власти применили слезоточивый газ и начали массовые аресты, когда нелегалы попытались прорвать границу со стороны Гватемалы.

Кроме того. президент США пригрозил Мексике остановить соглашение о свободной торговле NAFTA из-за нелегальных потока мигрантов и наркотрафика.
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