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"Почтовый террорист" отсидит 20 лет за рассылку бомб оппонентам Трампа https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 2019-08-06T01:37:14+03:00 США Мужчина отправил по почте более десятка самодельных бомб

Американский суд приговорил к 20 годам тюремного заключения американца Сизара Сэйака, признавшего свою вину в отправке по почте самодельных взрывных устройств оппонентам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал American Broadcasting Company.

Сэйак заявил, что не желал никому причинить вреда. Американец заверил, что бомбы, которые он рассылал в октябре 2018 года, были сконструированы таким образом, что не должны были взорваться. Вместе с тем он не исключил, что это могло бы произойти случайно.

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Сэйак отправил по почте более десятка самодельных бомб.

Сайоку предъявили обвинения по пяти пунктам, включая незаконную отправку взрывчатых веществ, за что ему грозит до 58 лет в тюрьме или даже пожизненное тюремное заключение.

Напомним, ранее ряд американских политиков, общественных деятелей и телеканалов либерального толка получили посылки со взрывоопасными предметами от "почтового террориста". Среди них оказались миллиардер Джордж Сорос, экс-президенты Билл Клинтон и Барак Обама, сенатор-демократ Кори Букер, бывший глава Национальной разведки Джеймс Клэппер и другим. Две посылки были адресованы в редакцию телеканала CNN. Ни одна из бомб не взорвалась, никто не пострадал.

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