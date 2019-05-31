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Пользователи по всему миру сообщают о масштабном сбое Snapchat

31 мая, 03:11
Фото: Pixabay

Сбой в работе мобильного сервиса обмена сообщениями Snapchat наблюдается в ночь на пятницу в ряде стран мира. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего о сбоях в работе приложения сообщают пользователи во Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Польше. России. С проблемами также столкнулись в других европейских странах, а также в США и Австралии.

По данным Downdetector, большая часть пользователей не может обновить приложение и получать сообщения (примерно 63%), еще около 35% жалуются на то, что не могут отправлять сообщения, и еще 1% не может снимать фото и видео с помощью приложения Snapchat.

Ранее сообщалось, что Microsoft планирует разрешить пользователям Skype показывать экраны мобильных телефонов во время звонков, как это сейчас реализовано на десктопной версии. Сейчас производитель приступил к тестированию новых приложений Skype для Android и iOS, которые включают функцию общего доступа к экрану. Microsoft предполагает, что пользователи Skype могут использовать нововведение для обмена презентациями PowerPoint, просмотром приложений или для покупок в Интернете с друзьями.

Напомним, что ранее Skype незаметно шпионил за пользователями Android. Также недавно Skype получил "тонну" улучшений от Microsoft.

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Тег сбой, Snapchat

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Источник:

ТАСС

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