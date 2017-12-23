"Пощечина" Трампу в ООН и наказание Польши: ТОП-5 новостей мировой политики за неделю

Генассамблея отказалась поддержать инициативу Трампа по Иерусалиму, а Еврокомиссия готовится лишить Варшаву права голоса в ЕС

Сайт "Сегодня" собрал главные новости мировой политики уходящей недели.

Ответ Генассамблеии ООН на угрозы Трампа

В четверг, 21 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, за документ проголосовали 128 стран, против выступили девять, еще 35 воздержались.

Резолюцию не поддержали США, Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

В ответ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что Соединенным Штатам не удастся купить поддержку Анкары в голосовании в ООН по Иерусалиму.

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что, несмотря на резолюцию ООН, американское правительство перенесет свое посольство в Иерусалим.

Санкции против Польши

В среду, 20 декабря, Европейская комиссия решила начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права. Об этом сообщили польские СМИ.

Брюссель принял решение, что польский закон об общих судах подрывает независимость польских судей, поэтому решил применить статью 7 договора о ЕС, в которой говорится о серьезных угрозах верховенству права. Таким образом, Польша может потерять право голоса в ЕС.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал такое решение и тяжелым днем как для Польши, так и для ЕС.

"Это тяжелый день для Польши, но и для ЕС. В такие моменты особенно нужным становится диалог. Именно поэтому я пригласил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в Брюссель, чтобы продолжить наш разговор, начатый на саммите ЕС", – отметил Юнкер.

Итоги выборов в Каталонии

В четверг, 21 декабря, в Каталонии прошли досрочные выборы в парламент.

По итогам подсчета 90% голосов, wентристская партия "Граждане" набрала 36 мандатов (25,4% голосов), однако большинство в региональном парламенте займут поддерживающие независимость Каталонии партии.

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон после успеха сторонников независимости на региональных выборах потребовал от властей Испании отменить 155-ю статью конституции о прямом правлении центра.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что надеется на начало нового этапа в отношениях с Каталонией, который будет основан на диалоге, а не конфронтации.

Он отметил, что решение об активации статьи 155 Конституции и отстранение каталонского правительства было правильным и отвечало задаче восстановления законности.

Как сообщает Daily Mail, Рахой отверг идею встречи с Пучдемоном, объяснив, что он должен встретиться с Инес Арримадас, чья партия" Граждане – Гражданская партия " получила лучший результат.

Обновленная стратегия национальной безопасности США

В понедельник, 18 декабря, стало известно, что американский президент Дональд Трамп подписал обновленную стратегию национальной безопасности США. В документе отмечается, что Россия вмешивается во внутренние политические дела стран во всем мире, Москва определяется, как соперник.

Кроме России, угрозами США признали Китай, КНДР, Иран и террористические организации ИГИЛ и "Аль-Каиду.

Кроме того, в документе Государственного департамента США, который видели журналисты Reuters отмечается, что Россия хочет ослабить авторитет США относительно обязанностей Вашингтона перед европейскими странами.

Президент РФ Владимир Путин, в ответ, заявил, что принятый документ имеет "наступательный характер, а если переходить на военный язык, то, безусловно, агрессивный". Он считает, что это нужно учитывать в практической работе.

Подготовка к удару по КНДР

Во вторник, 19 декабря, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что США должны быть готовы, в случае необходимости, к принудительной денуклеаризации Северной Кореи.

По информации СМИ, в Белом доме принято решение об активизации подготовки к военным действиям против КНДР, о чем уже делались заявления США, поскольку в течение последних месяцев там видят, что дипломатические усилия не работают.

Также СМИ сообщают, что в Китае и России, скорее всего, разрабатываются планы боевых действий против сил США, если американские войска вторгнутся на Корейский полуостров.