Послание Трампа к Конгрессу: в СМИ обнародовали детали

Над текстом послания работает один из ключевых советников президента Стивен Миллер и ряд других помощников главы государства

Фото: AFP

Послание Трампа к Конгрессу: в СМИ обнародовали детали https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/f77/d2a/5c3f77d2a09ad.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/f77/d2a/5c3f77d2a09ad.jpg 2019-01-16T20:29:33+02:00 США Над текстом послания работает один из ключевых советников президента Стивен Миллер и ряд других помощников главы государства

Президент США Дональд Трамп планирует практически целиком посвятить свое ежегодное послание "О положении страны", с которым он должен обратиться к обеим палатам Конгресса, бюджетному кризису, приведшему к частичной приостановке работы американского правительства. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN.

По данным ее источников, над текстом послания работает один из ключевых советников президента Стивен Миллер и ряд других помощников главы государства. Работа над текстом идет уже в течение нескольких недель, отмечает телеканал.

Трамп должен выступить с посланием Конгрессу 29 января, однако в среду спикер находящейся под контролем демократов Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к хозяину Белого дома с предложением перенести дату его обращения на более поздний срок ввиду продолжающейся приостановки работы правительства. Лидер демократического большинства в нижней палате Конгресса Стени Хойер в интервью CNN также заявил, что он исходит из того, что обращение Трампа не состоится 29 января, если к тому времени бюджетный кризис не будет урегулирован.

Между тем, как сообщает CNN, перенос или отмена президентского послания "О положении страны" фактически зависит от решения Пелоси. Именно она, как спикер нижней палаты, обладает прерогативой приглашать главу государства в Конгресс, чтобы у того была возможность выступить с ежегодным посланием. Ранее Пелоси уже направила такое приглашение, но она может и отозвать его. Кроме того, чтобы официально дать обращению Трампа зеленый свет, обе палаты Конгресса должны формально принять соответствующие резолюции, чего пока сделано не было, отмечает телеканал, напоминая, что Палата представителей находится под контролем оппозиции.

Как правило, президенты США используют ежегодные послания для того, чтобы изложить свое видение ситуации в стране, обозначить приоритетные направления внешней и внутренней политики. Послания "О положении страны" рассматриваются как программа законодательной деятельности Конгресса, и основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации.

Напомним, работа части федеральных ведомств в США была приостановлена с 22 декабря 2018 года из-за нехватки финансирования. Проблема возникла из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Как мы уже писали, изначально эксперты прогнозировали, что такое решение ослабит рост американской экономики лишь на 0,05%.

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