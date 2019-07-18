После покупки российских С-400 решение о членстве Турции в НАТО должен принимать Альянс — Пентагон

Турция придерживается требований НАТО

Фото: REUTERS.

Решение о том, должна ли Турция оставаться членом НАТО после покупки российских зенитных ракетных систем С-400, следует принимать самому Альянсу, это не является прерогативой США. Об этом заявил помощник заместителя министра обороны США по политическим вопросам Дэвид Трахтенберг, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, посвященном реакции Вашингтона на покупку Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.

Его спросили, останется ли Турция членом НАТО после покупки российских ЗРС. "Это решение за альянсом. Турция — давний член НАТО", — отметил он, добавив, что не США принимают такое решение.

"Турция придерживается требований НАТО. Я не собираюсь так или иначе говорить, что должно или не должно произойти, это не нам решать", — заключил Трахтенберг.

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