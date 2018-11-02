Постпредом США в ООН может стать Хизер Нойерт

В качестве потенциальных кандидатов были названы также другие должностные лица

Президент США Дональд Трамп предложил пресс-секретарю Государственного департамента Хизер Нойерт роль постоянного представителя США при ООН. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.

Согласно сообщению, пока неизвестно согласилась ли Нойерт с предложением заменить уходящую в отставку Никки Хейли. По данным Fox News, Нойерт встречалась с Трампом в Овальном кабинете в понедельник.

В качестве потенциальных кандидатов были названы также другие должностные лица, в том числе посол США во Франции Джейми Маккорт.

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Также ранее журналисты сообщали, что должность постпреда в ООН может достаться бывшему советнику Трампа Дине Пауэлл или послу США в Германии Рику Гренеллу.

Кроме того, ходили слухи о том, что президент рассматривает кандидатуры посла США во Франции и Монако Джейми Маккорт и посла в Канаде Келли Крафт.

Также, как мы уже писали, Дональд Трамп объяснил, почему вопреки своему желания он не назначит на этот пост свою дочь Иванку.