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Предвыборная речь Байдена положила на лопатки выступление Трампа

28 августа, 23:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Выступление Байдена посмотрели по девяти телеканалам 23,6 млн человек

Предвыборная кампания в США все больше набирает обороты. Главные кандидаты пост главы государства – претендент от Демократической партии Джозеф Байден и действующий президент-республиканец Дональд Трамп – выступили с программными речами.

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Предвыборное выступление Байдена привлекло большее внимание телезрителей, чем речь Трампа. Соответствующие предварительные данные исследовательской компании Nielsen приводит в пятницу, 28 августа, телекомпания СNN.

По ее данным, выступление Байдена, в котором он 20 августа дал согласие баллотироваться на президентских выборах от демократов, посмотрели по девяти телеканалам в общей сложности 23,6 млн человек. Спустя неделю 70-минутная речь Трампа, которую он произнес на Южной лужайке Белого дома, привлекла по этим же каналам аудиторию в количестве 21,6 млн человек.

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Напомним, Дональд Трамп заявил, что Джозеф Байден и его партия смогут одержать победу на выборах в Америке только с помощью фальсификации.

А тем временем Байден пообещал в случае победы на выборах президента работать над тем, чтобы предоставить Украине летальное вооружение. Об этом он заявил в приветственном обращении по случаю 29-й годовщины независимости Украины

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