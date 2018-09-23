"Прослушка" Трампа: Помпео сделал важное заявление

Сегодня, 11:02

Госсекретарь США обратился к чиновникам 

Фото: AFP
Фото: AFP

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что чиновники, которые не поддерживают политику главы Белого дома Дональда Трампа, должны найти себе работу в другой сфере. Об этом он сказал в интервью Fox News, комментируя публикацию The New York Times о предложении установить "прослушку" в кабинете президента США.

"Могу сказать одно. Я довольно ясно дал понять с момента моего начала службы в этой администрации, что если вы не можете быть в команде, тогда, может быть, вам стоит заняться чем-то еще", – сказал Помпео.

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Он также подчеркнул, что высоко ценит тех, кто поддерживает курс Трампа.

"Я сказал об этом своим высокопоставленным коллегам, я сказал об этом в ЦРУ и Госдепартаменте: нам нужны все, кто помогает в достижении миссии президента Трампа", – сказал он.

Помпео выразил надежду, что все в Министерстве юстиции, ФБР и Государственном департаменте "находятся в этой миссии".

Напомним, замгенпрокурора США предложил тайно записывать разговоры Трампа, чтобы признать его недееспособным. 

Таким образом Розенштейн планировал "разоблачить хаос, поглощающий администрацию" президента Трампа.

Как известно, представители Демократической партии в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа, обвинив его в нарушении Конституции страны. Они объяснили, что выступить с этой инициативой их заставило "беспокойство о национальной безопасности государства".
США, импичмент, прослушка, ФБР, Трамп, New York Times, Майк Помпео
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Укринформ

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