"Прослушка" Трампа: Помпео сделал важное заявление
Госсекретарь США обратился к чиновникам
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что чиновники, которые не поддерживают политику главы Белого дома Дональда Трампа, должны найти себе работу в другой сфере. Об этом он сказал в интервью Fox News, комментируя публикацию The New York Times о предложении установить "прослушку" в кабинете президента США.
"Могу сказать одно. Я довольно ясно дал понять с момента моего начала службы в этой администрации, что если вы не можете быть в команде, тогда, может быть, вам стоит заняться чем-то еще", – сказал Помпео.
Он также подчеркнул, что высоко ценит тех, кто поддерживает курс Трампа.
"Я сказал об этом своим высокопоставленным коллегам, я сказал об этом в ЦРУ и Госдепартаменте: нам нужны все, кто помогает в достижении миссии президента Трампа", – сказал он.
Помпео выразил надежду, что все в Министерстве юстиции, ФБР и Государственном департаменте "находятся в этой миссии".
Напомним, замгенпрокурора США предложил тайно записывать разговоры Трампа, чтобы признать его недееспособным.
Таким образом Розенштейн планировал "разоблачить хаос, поглощающий администрацию" президента Трампа.
Как известно, представители Демократической партии в Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента президента Трампа, обвинив его в нарушении Конституции страны. Они объяснили, что выступить с этой инициативой их заставило "беспокойство о национальной безопасности государства".