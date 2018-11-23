Прототип самолета на ионном двигателе совершил первый полет: видео

Физики из Массачусетского технологического института создали и успешно испытали модель самолета, в конструкции которого нет ни единого движущегося механизма. Для обеспечения тяги в нем используется явление ионного ветра. Об этом сообщает Nature.

Самолет весит 2,45 кг и имеет размах крыльев 5 метров. Он смог пролететь 60 м за 12 секунд. Его двигатель использует пару электродов, чтобы разгонять ионы, создавая ионный ветер.

Передний край крыльев самолета оснащен множеством тонких проводов с положительным зарядом в 20 тыс. вольт, которые отделяют электроны от молекул воздуха. Получившиеся в результате позитивно заряженные ионы притягиваются к негативно заряженному заднему концу крыла. На своем пути они сталкиваются миллионы раз с нейтральными молекулами воздуха, что дает возможность летать.

Технология была известна с 1960-х годов, и в Apple даже собирались использовать ее для охлаждения своих планшетов в 2012-м.

Построенный в промышленном масштабе, такой самолет будет проще в обслуживании, безопаснее, тише и экологически чище по сравнению с нынешними машинами. Однако для него понадобится батарея, способная поднять его в воздух. Для нее придется искать дизайнерское решение.

"В долгосрочном плане на самолетах не должно быть пропеллеров и турбин. Они должны быть больше похожими на шаттлы в сериале Star Trek, которые имеют только синее свечение и тихо скользят", – заявил руководитель проекта доктор Стивен Барретт.

Исследователи утверждают, что технологию можно выгодно применять при создании небольших дронов. Также ее можно объединить с традиционным двигателем, чтобы уменьшить расход топлива.

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