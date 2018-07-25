"Путин хочет, чтобы я умер": инициатор "акта Магнитского" рассказал, почему боится за свою жизнь

Основатель Hermitage Capital и инициатор "акта Магнитского" Билл Браудер рассказал о идее Кремля допросить его по обвинениям в выводе средств и финансировании кампании Клинтон. Также он признался. что опасается за свою жизнь. Об этом пишет "Настоящее время".

После того, как президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений об инициаторе "акта Магнитского" Браудере, который в 2013 году был заочно осужден в Москве на девять лет колонии по обвинению в неуплате налогов, основатель Hermitage Capital признал, что начал боятся за свою жизнь.

"Мы все знаем, Путин – хладнокровный убийца. На его счету множество убийств в России, убийств его врагов за границей, он ответственен за использование всевозможной и ужасающей военной техники для убийств невинных граждан в Украине и Сирии. И поэтому, конечно же, я не чувствую себя в безопасности. – отметил Браудер.

Также он добавил, что "учитывая такую открытую неприязнь Владимира Путина к моей персоне, если со мной что-то случится, все будут знать, кто в этом виноват. Это Владимир Путин."

Он также отметил, что не собирается в ближайшее время посещать страны, из которых его могут выдать президенту РФ.

"Как я уже сказал, Владимир Путин хочет, чтобы я умер. Поэтому любая возможная коммуникация с этими людьми приведет непосредственно к моему убийству. Поэтому я бы ни при каких обстоятельствах не хотел бы встретиться с агентами Владимира Путина." – отметил Браудер на вопрос, что он делал бы, если бы его вызвали на допрос в Кремль.

Уильям Браудер был одним из инициаторов принятия в США закона Магнитского, названного в память об умершем в российском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека.

Специальный прокурор США Роберт Мюллер, уполномоченный расследовать российское вмешательство в президентские выборы 2016 года, обвинил 12 офицеров российской разведки в причастности к хакерской атаке на сети Демократической партии во время избирательной кампании.

Кроме того, В Департаменте национальной безопасности США заявили, что во время президентских выборов российские хакеры атаковали избирательные системы в 21 штате.