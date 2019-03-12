Путин играет слабыми картами, не стоит его переоценивать – Олбрайт
По мнению Олбрайт, Россия создает самые большие проблемы посредством дезинформации и кибератак
Запад ошибочно фокусируется на России как главной угрозе, в то время как опасность исходит от Китая и террористов. Об этом в интервью чешскому изданию Seznam Zpravy заявила бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
"Думаю, мы, вероятно, склонны приписывать России и ее президенту слишком большое влияние. Путин играет слабыми картами. Он бывший сотрудник КГБ, но я не хотела бы, чтобы его считали важнейшим лицом в мире" – сказала она.
По мнению Олбрайт, Россия создает наибольшие проблемы посредством дезинформации и кибератак, а это является действительно значительным вызовом для безопасности.
Среди крупнейших вызовов для безопасности экс-госсекретарь также назвала войну на востоке Украины, торговый спор между США и Китаем, политическую ситуацию в таких странах, как Турция.
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Ранее бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт в интервью Diе Presse заявила, что Россия постоянно провоцирует другие страны, а затем выставляет себя оскорбленной. По мнению Олбрайт, Россия начала операцию в Сирии только для того, чтобы отвлечь мировую общественность от Украины и усилить свое влияние на Ближнем Востоке.
Экс-госсекретарь такжеподелилась своим видениембудущих тактических шагов российского президента.
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