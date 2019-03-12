Путин играет слабыми картами, не стоит его переоценивать – Олбрайт

По мнению Олбрайт, Россия создает самые большие проблемы посредством дезинформации и кибератак

Фото: Getty Images

Путин играет слабыми картами, не стоит его переоценивать – Олбрайт //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/78b/d48/5c878bd485649.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/78b/d48/5c878bd485649.jpg 2019-03-12T12:40:00+02:00 США По мнению Олбрайт, Россия создает самые большие проблемы посредством дезинформации и кибератак

Запад ошибочно фокусируется на России как главной угрозе, в то время как опасность исходит от Китая и террористов. Об этом в интервью чешскому изданию Seznam Zpravy заявила бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт.

"Думаю, мы, вероятно, склонны приписывать России и ее президенту слишком большое влияние. Путин играет слабыми картами. Он бывший сотрудник КГБ, но я не хотела бы, чтобы его считали важнейшим лицом в мире" – сказала она.

По мнению Олбрайт, Россия создает наибольшие проблемы посредством дезинформации и кибератак, а это является действительно значительным вызовом для безопасности.

Среди крупнейших вызовов для безопасности экс-госсекретарь также назвала войну на востоке Украины, торговый спор между США и Китаем, политическую ситуацию в таких странах, как Турция.

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Ранее бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт в интервью Diе Presse заявила, что Россия постоянно провоцирует другие страны, а затем выставляет себя оскорбленной. По мнению Олбрайт, Россия начала операцию в Сирии только для того, чтобы отвлечь мировую общественность от Украины и усилить свое влияние на Ближнем Востоке.

Экс-госсекретарь такжеподелилась своим видениембудущих тактических шагов российского президента.

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