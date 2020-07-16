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Рэпера Канье Уэста зарегистрировали кандидатом в президенты США

16 июля, 17:54

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Муж Ким Кардашьян присоединился к президентской гонке

Известный американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал заявку на участие в президентских выборах в США, осуществив намерение составить конкуренцию демократу Джо Байдену и республиканцу Дональду Трампу.

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Об этом 15 июля сообщили на Twitter-странице избирательной комиссии в штате Оклахома, которая зарегистрировала Уэста участником президентской гонки.

"Независимый кандидат в президенты Канье Уэст зарегистрирован в Оклахоме участником голосования на всеобщих выборах", – говорится в заявлении.

В своей заявке на участие, которая была опубликована Федеральной избирательной комиссией США, исполнитель указал, что баллотируется от комитета Kanye2020 в штате Оклахома, а в качестве политической силы он указал партию BDY (BDY Party), что из-за игры слов переводится также как "Вечеринка в честь дня рождения".

Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: REUTERS/Allison Joyce
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Канье Уэст и Ким Кардашьян. Фото: REUTERS/Allison Joyce

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Теперь Каньэ Уэсту, чтобы окончательно утвердиться кандидатом в президенты, предстоит подать следующий документ – Форму 2, в которой понадобится указать данные о финансировании своей избирательной кампании и, в частности, сборе или тратах на эти цели более 5000 долларов.

Напомним, о президентских амбициях муж светской львицы Ким Кардашьян не скрывает уже давно. В частности, об этом он заявлял на прошлогоднем музыкальном фестивале в Нью-Йорке. Правда, тогда он обещал баллотироваться в 2024 году.

Политолог-международник Андрей Бузаров рассказал, как участие Уэста в выборах может помочь действующему президенту Дональду Трампу.

А как выбирали главного соперника Дональда Трампа на выборах, смотрите в видеосюжете:

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