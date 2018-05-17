РФ вмешалась в выборы США в пользу Трампа – сенат

Сегодня, 02:00

Сенат США подтвердил данные разведки о вмешательстве России в выборы в пользу Трампа

фото AFP
фото AFP

В среду, 16 мая, комитет по разведке Сената США опубликовал заявление, в котором согласился с данным разведывательных служб о том, что в ходе предвыборной кампании 2016 Россия вмешивалась в выборы ради победы действующего президента Дональда Трампа.

"После тщательного осмотра, комитет Сената не нашел никаких доказательств того, чтобы противоречило выводу разведывательного сообщества о том, что Россия, по приказу (Владимира) Путина, провела беспрецедентные вмешательства в выборы, чтобы помочь кампании Трампа и нанести вред (Хиллари) Клинтон в 2016 году", – заявил сопредседатель комитета сенатор-демократ Марк Уорнер.

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Целью вмешательства РФ в кампанию-2016 был подрыв веры общества в демократический процесс в США, дискредитация соперницы Трампа Хиллари Клинтон и снижение ее шансов на победу.

Напомним, Россия опровергла утверждения спецслужб США о том, что она вмешалась в выборы, и Трамп также это отрицает. Расследования Специального советника США Роберта Мюллера и других панелей Конгресса по-прежнему открыты.

Помимо этого,Трамп назвал позорным продолжающееся расследование касательно контактов его штаба с Россией в ходе предвыборной кампании 2016 года и обвинил в сговоре с Россией оппозиционную Демократическую партию.
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"Сегодня"

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