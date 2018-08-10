Родители Мелании Трамп получили гражданство США

Родители Меланьи Трамп, супруги президента США Дональда Трампа, получили американское гражданство.

Адвокат Виктора и Амалии Кнавс сообщил, что супружеская пара из Словении была приведена к присяге в качестве граждан США в четверг, 9 августа, в Нью-Йорке, передает ABC News.

Ранее родители первой леди получили статус постоянных резидентов.

Кнавсы переехали в Америку из города Севница, Словения. Виктор занимался продажей автомобилей. Амалия работала на текстильной фабрике.

74-летний Виктор Кнавс на два года старше своего зятя – президента США Дональда Трампа.