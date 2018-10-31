Россия на переговорах с НАТО сделала заявление по ракетному решению США

Москва признала, что не хочет разрыва ракетоного договора с Соединенными Штатами

Россия заявила на Совете Россия – НАТО (СРН) о решающей роли сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) для безопасности в Европе. Об этом говорится в распространенном по итогам встречи заявлении постпредства России при НАТО.

"С российской стороны было отмечено значение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) как фактора поддержания европейской и глобальной стабильности", - отмечается в документе.

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поднимут тему Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) на встрече в Париже 11 ноября.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что развертывание Россией новых ядерных ракет в Европе ставит под угрозу Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

"Проблема заключается в размещении новых российских ракет. В Европе нет новых ракет США, но есть больше российских ракет, способных нести ядерные боеголовки, и эти ракеты поставили под угрозу договор РСМД", - сказал Столтенберг.

В комментарии сайту "Сегодня" военный эксперт Олег Стариков сказал, что Украина может выиграть в случае выхода США из Договора о РСМД с Россией.

По словам Старикова, сейчас все идет по плану Вашингтона, а военно-промышленный комплекс США ждет, когда Договор расторгнут. Ожидает этого и ряд стран Восточной Европы (например, Румыния и Польша), а также Балтии. Штаты тогда смогут поставить и разместить там ракеты малой и средней дальности.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о намерении Америки выйти из договора с Россией о ракетах средней и малой дальности, так как считает, что Москва его нарушает в течение многих лет.