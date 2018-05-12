Российские бомбардировщики перехвачены у границ США – СМИ

Американским истребителям F-22 пришлось экстренно подняться в воздух для перехвата двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95. Инцидент произошел в пятницу, 11 мая, к западу от побережья штата Аляска. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на информацию, предоставленную представителем командования северных подразделений ВВС США Эндрю Хеннесси.

По его словам, инцидент произошел в международном воздушном пространстве близ побережья Аляски.

"Два базирующихся на Аляске F-22 НОРАД перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95 "Медведь", летевших в опознавательной зоне ПВО США около западного побережья Аляски, к северу от Алеутских островов", – приводит канал заявление Хеннесси.

По его словам, F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО на расстояние около 320 км от западного побережья штата.

Хеннесси подчеркнул, что были предприняты все меры, чтобы Ту-95 не нарушали границу воздушного пространство США.

В Минобороны России сообщили, что российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС Воздушно-космических сил России и дальние противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ провели полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей. В ходе полета экипажи бомбардировщиков и противолодочных самолетов отработали дозаправку топливом в воздухе.

В предыдущий раз американские истребители поднимались в воздух для перехвата российских Ту-95 в ноябре 2017 года. Было задействовано звено американских истребителей F/A-18, находившихся на борту американского авианосца Ronald Reagan.

В свою очередь, по мнению эксперта, полеты российских бомбардировщиков у границ США, в частности возле Аляски, больше пиар, чем показ реальной силы возможному противнику.