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Российский самолет-разведчик пролетел над Чикаго: фото

Сегодня, 09:53

Полет российского самолета осуществлялся в рамках соглашения об «Открытом небе»

Самолет

Самолет / Фото: Depositphotos

Российский самолет военно-воздушных сил отклонился от согласованного курса. Самолет должен был лететь из города Дейтон в штате Огайо до Великих водопадов на севере США. Радары зафиксировали, что самолет совершил резкий поворот и перелетел над Чикаго, сообщает WGN Channel 9 TV.

Российский самолет. Фото: twitter.com/WGNNews

Российский самолет. Фото: twitter.com/WGNNews

Полет осуществлялся в рамках соглашения об "Открытом небе". Это соглашение позволяет 34 странам-подписантам проводить полеты над территорией друг друга, чтобы следить за передвижением военных сил и выполнением обязательств по контролю над вооружениями. Самолеты, которые проводят эти полеты, имеют оборудование для наблюдения.

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Представитель российских военных заявил изданию: "Специалисты США на борту будут следить за использованием оборудования для наблюдений и соблюдением положений соглашения".

По мнению экспертов, российский самолет мог отклониться от курса из-за погодных условий.

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Фото: Pressfoto / Freepik

Американский аналитик и бывший чиновник Пентагона Майк Карпентер увидел в этих маневрах российского самолета намерение собрать разведывательную информацию о критически важной инфраструктуре.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены объявить ограничения на российские военные полеты над американской территорией, предусмотренные положениями Соглашения об открытом небе.

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Как отмечают американские чиновники, ограничения являются ответом на запрет Кремля на пролет над Калининградом, где хранится российская современная военная техника. В соответствии с Договором об открытом небе, дальность разведывательного полета может составлять до 5,5 тыс. км, однако над Калининградом Россия ограничила ее до 500 км.

По данным WSJ, США могут ограничить полеты российских самолетов над Аляской и Гавайями.

Ранее сообщалось, что американские и украинские инспекторы не смогли выполнить наблюдательный полет над территорией России из-за поломки самолета.

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самолет наблюдательный полет

Источник: Голос Америки

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