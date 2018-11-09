"Руки прочь от Мюллера": фото и видео массовых протестов против Трампа в США

Сегодня, 12:10

Назначение главы аппарата генерального прокурора Мэтью Уитакера "преднамеренной попыткой помешать расследованию спецпрокурора"


Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

Фото: AFP

После увольнения Джеффа Сешнса с постов главы американского министерства юстиции и генерального прокурора США страну охватили протесты в поддержку экс-министра.

Как пишет The Guardian, демонстрации начались после того, как 8 ноября члены Конгресса от Демократической партии потребовали провести экстренные слушания в парламенте по поводу последних перестановок в администрации президента Дональда Трампа.

Также демонстранты поддержали спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего российское вмешательство в президентские выборы в 2016 году.

Недовольные американцы называют назначение на место Сешнса его критика, главу аппарата генпрокурора Мэтью Уитакера, "преднамеренной попыткой помешать расследованию Мюллера" со стороны Трампа.

В целом по стране прошло более 900 акций, которые посетили сотни человек.

В частности крупный митинг прошел в самом центре Нью-Йорка – на площади Таймс-сквер. Участники скандировали "Руки прочь от Мюллера" и "Никто не выше закона".

К демонстрантам в Чикаго присоединился член Сената от Демократической партии Дик Дурбин.

Источник:

"Сегодня"

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