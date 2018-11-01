Секс-скандал в Google: по всему миру прошли протесты сотрудников

За последние два года из компании уволили около полусотни работников за сексуальные домогательства

Сексуальный скандал в корпорации Google. Сотрудники компании вышли на масштабную акцию протеста. К ней присоединились десятки штаб-квартир в разных странах мира. Требуют разобраться с фактами приставаний должностных лиц компании к подчиненным женщинам. Таких историй накопилось с полсотни за последние несколько лет.

Только за последние два года из компании уволили около полусотни работников за сексуальные домогательства. В основном это случаи, когда руководители заставляли вступать в интимные отношения своих подчиненных.

Гендиректор Google Cундар Пичай уверяет, политика компании по борьбе с сексуальными домогательствами становится все строже.

Среди главных требований работников – отменить принудительный арбитраж в Кремниевой долине. То есть решать споры не внутри компании, а, как и положено, в суде. Чтобы, жертвам притязания не пришлось молчать из-за подписанного контракта, и чтобы виновников наказывали.

Ранее сообщалось, что в правительстве Великобритании произошел новый секс-скандал.

Также мы писали о секс-скандале в Госдуме РФ.