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Семья Майкла Джексона предъявила телеканалу иск на 100 млн долларов из-за скандального фильма

Сегодня, 03:30

По словам родственников, HBO нарушил договоренность о том, чтобы не порочить певца

Майкл Джексон
Майкл Джексон. Фото: Getty Images
Семья Майкла Джексона предъявила телеканалу иск на 100 млн долларов из-за скандального фильма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/044/04d/5c504404d1728.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/044/04d/5c504404d1728.jpg США По словам родственников, HBO нарушил договоренность о том, чтобы не порочить певца

Семья певца Майкла Джексона предъявила иск на 100 млн долларов американскому телеканалу Эйч-би-оу (HBO) в связи с его решением показать в марте документальный фильм "Покидая "Нэверленд" ("Leaving Neverland"), рассказывающем о новых обвинениях "короля поп-музыки" в педофилии. Об этом сообщила телекомпания Эн-би-си.

По ее данным, иск направлен на рассмотрение Верховного суда округа Лос-Анджелес (штат Калифорния). В нем истцы обвиняют Эйч-би-оу в намерении нарушить условия контракта, который был заключен с телеканалом в 1992 году и предписывал ему не порочить честь и достоинство певца, скончавшегося в 2009 году.

"HBO нарушил договоренность о том, чтобы не порочить Майкла Джексона путем продюсирования или представления публике однобокого по смыслу образца неприкрытой пропаганды с целью бесстыдно нажиться на невинном человеке, который мертв и не может защищать себя самостоятельно", — приводит телекомпания выдержки из 53-страничного иска. Семья напомнила, что схожие обвинения, выдвинутые более десяти лет назад, были тщательно расследованы, но певец был признан невиновным.

Эйч-би-оу в распространенном заявлении подтвердил планы продемонстрировать документальный фильм, "несмотря на отчаянные и длительные попытки подорвать доверие" к картине. Ее предполагается показать двумя частями в начале марта. "Это даст каждому желающему возможность посмотреть фильм и вынести свое суждение о его содержании", — отметил телеканал.

Премьера ленты "Покидая "Нэверленд" состоялась в январе на кинофестивале Сандэнс в штате Юта. В фильме Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак утверждают, что в возрасте 7 и 11 лет соответственно они подвергались сексуальному насилию со стороны всемирно известного исполнителя. Его семья напоминает, что эти два человека давали противоположные показания во время разбирательства 2005 года.

В 1993 году певец был обвинен в сексуальных домогательствах к тринадцатилетнему мальчику, гостившему на его ранчо "Нэверленд". Джексон отверг обвинения, но решил вопрос во внесудебном порядке, заплатив семье подростка более 20 млн долларов. В 2004 году против него было выдвинуто аналогичное обвинение по отношению к другому ребенку. Состоявшийся в 2005 году суд снял с исполнителя обвинения по обоим эпизодам.

Ранее в сети появился трейлер нашумевшего скандального фильма о Майкле Джексоне "Покидая Неверленд", производством которого занимается HBO. Премьера его намечена на 3-4 марта текущего года. В киноленте поп-короля обвиняют в изнасиловании двоих несовершеннолетних мальчиков. Героями фильма являются двое взрослых мужчин, которые, по их словам, подверглись насилию со стороны Джексона еще в детском возрасте.

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Тег иск, Майкл Джексон

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Источник:

ТАСС

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