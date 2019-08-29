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Сенатор-демократ отказалась от борьбы за пост президента США

29 августа, 03:16

Гиллибранд поблагодарила своих сторонников за поддержку

REUTERS/Scott Morgan

REUTERS/Scott Morgan

Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд объявила в среду, что она выбывает из президентской гонки.

"Я знаю, что это не тот результат, которого мы хотели. Мы хотели выиграть эту гонку", – сказала Гиллибранд в видео, опубликованном в ее твиттере.

"Но важно знать, когда это не ваше время, и знать, как вы можете лучше всего служить своей общине и стране. Я считаю, что я могу лучше всего служить, помогая объединить нас, чтобы победить Дональда Трампа в 2020 году", – заявила она.

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Гиллибранд поблагодарила своих сторонников за поддержку.

"Теперь давайте победим Дональда Трампа и отвоюем Сенат", – добавила она.

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Фото: О. Иващенко

Ранее бывший конгрессмен, республиканец Джо Уолш заявил о намерении участвовать в праймериз к президентским выборам в США 2020 года и назвал нынешнего президента Дональда Трампа неподходящей фигурой.

Напомним, бывший вице-президент Джо Байден объявил об официальном вступлении в гонку 25 апреля. О намерении баллотироваться на пост президента заявили уже около двух десятков демократов. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года.

В свою очередь, сам президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году.

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