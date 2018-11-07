Скандал в прямом эфире: между Трампом и журналистом CNN произошла перепалка

На пресс-конференции после промежуточных выборов между президентом США и журналистом CNN произошла ссора

Американский президент Дональд Трамп и журналист CNN Джим Акоста поскандалили в прямом эфире во время пресс-конференции главы США в Белом доме 7 ноября.

Инцидент произошел, когда Акоста задал вопрос, посвященный мигрантам и "каравану" из тысяч выходцев из латиноамериканских стран, которые движутся в сторону американской границы.

Журналист спросил, почему Трамп "демонизирует" мигрантов и называет их поход "вторжением", на что получил ответ, что Белый дом не против мигрантов, а против нелегальной инфильтрации на территорию страны.

Трамп также напомнил о дефиците рабочей силы на американских предприятиях, поэтому подчеркнул, что США даже нуждаются в новых мигрантах.

Видимо, такой ответ Акосту не удовлетворил, и он вступил в дискуссию с президентом, который попросил его занять свое место, а модератор пресс-конференции попыталась отнять у него микрофон.

Это еще сильнее раззадорило репортера – он, оказав сопротивление, стал выкрикивать вопросы о российском вмешательстве в президентские выборы в 2016 году.

"Честно говоря, вам стоит дать мне и дальше руководить страной, а вам – и дальше руководить CNN. CNN должно быть стыдно за вас. Вы грубый, ужасный человек", – сказал Трамп.

Впрочем не со всеми журналистами у него такие проблемы. Например, в прошлом году его настолько очаровала ирландская репортер Катрина Пэрри, что он был вынужден оторваться от телефонной беседы с премьер-министром Ирландии.

Кроме того, мы писали, как Трамп оконфузился во время визита в Финляндию, перепутав двух светловолосых журналисток.

Напомним, что президент США допустил возможность применения оружие против "каравана мигрантов", обвинив их в попытке вторжения в Соединенные Штаты.