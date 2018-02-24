Сотрудницы алкомаркета расстреляли грабителя (видео 18+)

Сегодня, 12:45

Ограбление магазина для преступника закончилось печально

Скриншот
Скриншот

В американском городе Талса, в штате Оклахома, продавщицы алкогольного магазина дали вооруженный отпор грабителю.

Как сообщает News On 6, инцидент произошел в магазине Forest Acres Liquor: мужчина по имени Тайрон Ли ворвался в алкомаркет и потребовал у женщины за прилавком отдать ему содержимое кассы.

Забрав деньги, афроамериканец покинул место преступления, но почему-то вернулся и обнаружил вооружившихся пистолетами владелицу магазина и ее дочь. Завязалась драка и перестрелка, в ходе которой грабитель был ранен.

Внимание! Видео содержит сцены насилия!

Прибывшие на место происшествия полицейские задержали мужчину, которого подозревают в причастности к другим ограблениям в городе.

С тяжелыми ранениями он был госпитализирован и врачи ввели его в искусственную кому. Владелица магазина также получила ранения, но ее жизни ничто не угрожает.

Стоит добавить, что сын раненой собственницы отметил, что пистолеты спасли жизни его матери и сестры, добавив: "Мы не собираемся быть жертвами". 

Напомним, ранее в Китае сняли на видео грабителя-неудачника, насмешившего весь интернет.

Также мы писали, как в российском Барнауле посетитель секс-шопа избил грабителя огромным резиновым фаллосом, использовав попавшийся под руку товар.
США, стрельба, оклахома

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