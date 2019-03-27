США будут защищаться от электромагнитных импульсов — Трамп

Указ будет способствовать улучшению защиты от электромагнитных импульсов

Фото: AFP

США будут защищаться от электромагнитных импульсов — Трамп //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/68a/226/5c868a226eb38.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/68a/226/5c868a226eb38.jpg 2019-03-27T00:54:51+02:00 США Указ будет способствовать улучшению защиты от электромагнитных импульсов

Президент США Дональд Трамп подписал указ "О координации национальных усилий по защите от электромагнитных импульсов". Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном Белым домом.

"Указ будет способствовать улучшению защиты от электромагнитных импульсов с помощью сбора данных, тестирования и координации деятельности с частным сектором для осуществления защитных мер. Указ также содержит указания для министерств и агентств по координации этих усилий", — сообщает пресс-служба Белого дома.

"Подписанный указ является первым шагом по созданию комплексной политики по улучшению защиты от электромагнитных импульсов, что является еще одним примером того, как администрация выполняет обязательства по защите от нынешних и будущих угроз", — отмечается в пресс-релизе.

Министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен в течение 90 дней должна составить список критически важных систем, которые в случае нарушения их работы могут нанести ущерб общественной и национальной безопасности. Также министру дается год, чтобы установить, на какую инфраструктуру США можно повлиять с помощью ЭМИ.

В администрации США также заявили, что указ является мерой предосторожности, а не ответом на какие-либо существующие разведанные о возможной атаке на США с помощью электромагнитных импульсов.

Напомним, что ранее в Сирии россияне испытали электромагнитное оружие. Образцы оружия, которое проходило испытания, разработали частные компании. Мы писали, что в США показали первую электромагнитную пушку. Снаряд вылетает со скоростью 4 километра в секунду, это в два раза быстрее чем в традиционном оружии.

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