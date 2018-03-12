США грозят ударить по Асаду

Сегодня, 23:20

Американская делегация распространила среди членов Совбеза проект резолюции с требованием объявить немедленное введение режима прекращения огня

фото AFP
фото AFP

США выразили готовность нанести удары по группировкам режима Асада, которые при поддержке России и Ирана уничтожают мирное население в Восточной Гуте, если Совет Безопасности ООН снова не сможет обеспечить режим прекращения огня в этом регионе.

С соответствующим заявлением выступила в понедельник на заседании СБ ООН постоянный представитель США при Организации Никки Хейли, сообщает Укринформ.

"Если международное содружество не в состоянии постоянно действовать, бывают случаи, когда государства вынуждены применять собственные шаги", – заявила представитель США.

В связи с этим сообщается, что американская делегация в понедельник распространила среди членов Совбеза проект резолюции с требованием объявить немедленное введение режима прекращения огня продолжительностью следующих 30-ти дней. При этом документ содержит обращение к генеральному секретарю ООН срочно отработать предложения для мониторинга за режимом прекращения боевых действий, а также передвижением мирных граждан. 

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Если же отдельные страны в Совете Безопасности снова заблокируют документ, США "сохранят готовность к действиям", отметила американский дипломат. Она напомнила, что в прошлом году Соединенные Штаты разнесли ракетным ударом воздушную базу сирийского правительства, откуда была произведена химическая атака.

"Это не тот путь, которому мы отдаем предпочтение, но мы уже продемонстрировали, что изберем его, и мы готовы его избрать", – заявила представитель США.

Напомним, по данным организации Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, в Восточной Гуте за три недели погибли более тысячи мирных жителей.

Наблюдатели сообщают, что за последние три недели было убито 1099 человек, включая 227 детей. Кроме этого, более 4,3 тысячи человек были ранены.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель призвала положить конец "бойне" в Восточной Гуте.
Сирия, США, Совет безопасности ООН, резолюция, асад, гута, режим прекращения огня, Хейли, Восточная Гута

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