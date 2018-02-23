США могут открыть посольство в Иерусалиме уже в мае

Сегодня, 23:22

Открытие посольства США в Иерусалиме совпадает с 70-й годовщиной основания Израиля

фото AFP
фото AFP

Процесс перемещения посольства Соединенных Штатов Америки в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим может быть завершен в мае нынешнего года вместо заявленного почти двухлетнего периода.

Об этом сообщило в пятницу американское информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации США.

"Ожидается, что Соединенные Штаты откроют свое посольство в Израиле в городе Иерусалиме в мае", – отметил представитель администрации.

Таким образом, завершение процесса переноса дипломатического учреждения из Тель-Авива в Иерусалим в мае состоится намного раньше, чем ожидалось. В частности, вице-президент США Майк Пенс в прошлом месяце, выступая перед Кнессетом во время своего визита в Израиль, заявил, что процесс планируется завершить до конца 2019 года.

Теперь же, по словам источника, открытие американского посольства в Иерусалиме планируется приурочить к 70-летию основания Израиля.

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Как сообщалось, в декабре прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты признают Иерусалим столицей Израиля несмотря на возражения палестинской стороны, которая добивается, чтобы восточная часть города была их столицей.

Напомним, 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и поручил перенести туда американское посольство из Тель-Авива.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.
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