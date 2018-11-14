США могут проиграть в войне с Китаем или Россией – доклад Конгрессу

В докладе комиссии, созданной по решению Конгресса в 2017 году, указывается, что Соединенные Штаты не смогут одновременно сражаться на двух фронтах

Военное превосходство Америки "уменьшилось до опасного уровня", что привело к "кризису национальной безопасности", говорится в экспертном докладе, направленном Конгрессу США.

"Вооруженные силы США могут понести неприемлемо высокие потери в живой силе и потери важнейших капитальных активов в своем следующем конфликте, - говорится в докладе, подготовленном Комиссией по стратегии национальной обороны по заказу Конгресса. – Вооруженные силы будут стремиться победить, но, возможно, проиграют войну против Китая или России".

При этом в докладе комиссии, созданной по решению Конгресса в 2017 году, указывается, что Соединенные Штаты не смогут одновременно сражаться на двух или более фронтах.

Кроме того, авторы доклада отмечают, что территория самих США может быть подвержена обезоруживающим ударам и кибератакам в том время, когда их вооруженные силы будут стремиться победить противника за рубежом.

"Американское военное превосходство уже не гарантировано, а последствия для американских интересов и американской безопасности серьезные", - подчеркивается в докладе.

Отмечается также, что несмотря на рекордный оборонный бюджет США в размере 716 млрд долл., который в четыре раза больше китайского и в 10 раз больше российского, усилия по преобразованию вооруженных сил с тем, чтобы иметь возможность противостоять нынешним угрозам, не обеспечены в достаточной мере ресурсами и финансовыми средствами.

В докладе выражается озабоченность относительно разницы между расходами Америки на поддержание ядерного потенциала и ее потенциальных противников.

"Срочно необходимо рационализировать и модернизировать инфраструктуру обеспечения ядерных сил, в том числе национальные лаборатории и сеть ядерного командования, контроля и связи", - отмечают авторы.

В состав комиссии, подготовившей доклад, вошли назначенные самим же Конгрессом США 12 экспертов. Ее сопредседателями являются бывший заместитель министра обороны по вопросам политики с 2005 по 2009 год и бывший посол Эрик Эдельман и адмирал в отставке Гэри Ругхэд, который был начальником штаба ВМС США с 2007 по 2011 год.

Подготовка данного доклада является требованием Конгресса. И, как отмечают американские СМИ, документ, заказанный Конгрессом и подготовленный учрежденной им же комиссией, неизбежно ляжет в основу дебатов законодателей, когда начнется обсуждение бюджета на следующий финансовый год.

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