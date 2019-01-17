США намерены в случае кризисов за рубежом применять мобильные средства ПРО — Пентагон
США приняли новую военную доктрину
США планируют активно применять в различных точках земного шара мобильные средства противоракетной обороны (ПРО) в случае возникновения кризисов и вооруженных конфликтов. Об этом говорится в обнародованной в четверг Пентагоном новой Стратегии дальнейшего развития американской системы ПРО.
"Министерство обороны (США) будет при возникновении такой необходимости оперативно наращивать средства противоракетной обороны в случае кризиса или конфликта, а также обеспечит включение соответствующих положений в оперативное планирование", — сообщается в этой доктрине. В ней уточняется, что речь идет прежде всего о системах морского базирования Aegis ("Иджис"), передвижных комплексах ПРО театра военных действий THAAD ("Таад") и зенитных ракетных комплексах Patriot ("Пэтриот"). Все эти системы "будут быстро перебрасываться на (необходимую) позицию во время кризиса", чтобы укрепить оборону континентальной части США "от ракетных угроз со стороны государств — "изгоев", заявляет военное ведомство.
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По его свидетельству, в перспективе аналогичным образом может также начать применяться американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 (Эф-35). Как напоминают составители стратегии, этот самолет предназначен в том числе для борьбы с крылатыми ракетами, и предполагается, что "в будущем он может оснащаться новым или модифицированным перехватчиком, способным сбивать баллистические ракеты противника на начальной стадии (их) полета".
Комментируя планы в отношении комплекса морского базирования Aegis, Пентагон подчеркивает, что оснащенные им ракетные крейсеры и эсминцы ВМС США являются "высокоманевренными и живучими". Число таких кораблей "будет увеличиваться при возникновении такой потребности во время кризиса или конфликта", отмечает Министерство обороны США.
Излагая замыслы в отношении двух объектов системы американской ПРО в Польше и Румынии, где размещены комплексы наземного базирования Aegis Ashore ("Иджис эшор"), Пентагон поясняет, что обе эти базы "будут вскоре оснащены" новой модификацией ракеты-перехватчика SM-3 (Эс-эм-3). Речь идет о перехватчике SM-3 Blk IIA (Эс-эм-3 "Блок 2 Эй"). Это позволит существенно укрепить ПРО НАТО, считает Минобороны США.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки во второй раз подряд успешно испытали новую ракету-перехватчик SM-3 версии Block IIA, предназначенный для борьбы с боевыми ракетами среднего радиуса действия. Испытания состоялись в Тихом океане 26 октября. В Пентагоне этот результат назвали "ключевым моментом" в развитии американской противоракетной обороны. В операции принял участие эскадренный миноносец John Finn, в прошлом году введенный в состав ВМС США. Он обнаружил и перехватил ракету-мишень, пущенную с западного побережья Гавайев.
Успешный тест противоракеты состоялся на фоне ситуации, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в открытом нарушении подписанных ею международных соглашений, в том числе подписанного в 1997 году Соглашения о ликвидации ракет средней и малой дальности.
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