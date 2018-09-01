США отменили помощь Палестине в размере 300 млн долларов

Сегодня, 02:14

Поддержка длилась десятилетиями

фото AFP
фото AFP

Соединенные Штаты сокращают финансирование агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США.

"США сокращают финансирование агентства ООН, которое помогает палестинским беженцам, заканчивая поддержку, которая длилась десятилетиями", – говорится в сообщении.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что администрация Трампа собиралась прекратить финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA).

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Издание отмечало, что администрация Трампа хотела выразить свое несогласие с тем, как это агентство ООН тратит деньги и призвать к лишению большого количества палестинцев статуса беженцев.

Сейчас им обладают более пяти миллионов палестинцев. У Трампа предложили сократить это количество в 10 раз.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп в своем Twitter предложил прекратить предоставлять финансовую помощь Палестине за нежелание арабской страны вести переговоры о мире с израильтянами. Также Трамп обвинил Пакистан в содействии террору.

Ранее глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля означает конец американского участия в ближневосточном мирном процессе.
США, ООН, Палестина, помощь, финансирование, агентство
Источник:

Associated Press

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