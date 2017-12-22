США перенесут посольство в Иерусалим несмотря на резолюцию ООН

Правительство США перенесет свое посольство в Иерусалим несмотря на резолюцию ООН, в которой призывают отказаться от признания этого города столицей Израиля.

Об этом заявила постпред США при ООН Никки Хейли, передает "Укринформ".

"Америка разместит свое посольство в Иерусалиме – такова воля американского народа, и это правильное решение. Никакое голосования в ООН не изменит нашего решения", – заявила она.

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Хейли отметила, что голосование в Генасмблеи "изменит то, как американцы будут относиться к ООН и к тем странам, которые проявляют неуважение к США в ООН".

По словам Хейли, США запомнят это голосование.

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"Соединенные Штаты запомнят этот день, когда стали предметом нападений в Генеральной ассамблее за то, что мы воспользовались нашим правом как суверенная нация. Мы вспомним этот день, когда к нам снова обратятся с просьбой внести наибольший вклад в организацию. Мы запомним этот день, когда многие государства будут обращаться к нам, как это происходит довольно часто, с просьбой предоставить ресурсы и использовать наше влияние в их интересах", – отметила представитель США.

Как известно, Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США прекратят оказывать финансовую помощь странам, которые поддержат резолюцию, осуждающую решение Вашингтона признать Иерусалим столицей Израиля.

Согласно принятому документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены".

Резолюция также требует, чтобы все государства "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями" Совбеза ООН.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг, что Соединенным Штатам не удастся купить поддержку Анкары в голосовании в ООН по Иерусалиму.