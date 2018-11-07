США поддержали обращение европейских политиков к Меркель относительно "Северного потока-2"

Члены Европейского парламента (всего 66 депутатов – представителей пяти групп) написали открытое письмо Ангеле Меркель, в котором выражают недовольство строительством газопровода "Северный поток-2".

Об этом передает "Голос Америки".

Европарламентарии, мнение которых поддержали в Соединенных Штатах, возмущены политикой немецкого правительства в плане сотрудничества с Россией. Они призывают фрау Меркель пересмотреть свою политику в отношении Nord Stream 2. И подчеркивают: "Позиция Германии по Nord Stream 2 противоречит целям Европейского союза. Он антагонизирует многих партнеров Германии, дает России дополнительные стратегические рычаги влияния на ЕС. Проект увеличивает энергетическую зависимость Евросоюза от России", – говорится в тексте письма влиятельных политиков Европейского континента.

"Европа должна взять контроль над собственной энергобезопасностью и остановить" Северный поток 2", – говорится в заявлении представительства США в ЕС, размещенной в Twitter, которое касается этого обращения.

Напомним, правительство Германии считает проект российского газопровода в обход Украины "Северный поток – 2" целесообразным и, в первую очередь, экономическим.

Украина выступает против этого строительства, называя его политически мотивированным. Вместо этого Киев предложил ЕС создать консорциум с привлечением европейских компаний для управления существующим более эффективным маршрутом транспортировки через Украину. При этом, в Германии считают проект российского газопровода "Северный поток – 2" экономическим, а не политическим.