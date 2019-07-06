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США призывали к борьбе с нарушением прав человека в Венесуэле

6 июля, 04:37

Руководители латиноамериканской страны лишают венесуэльский народ основных прав и свобод путем репрессий

Фото: AFP

Власти США, ознакомившись с докладом Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Венесуэле, призывают международное сообщество бороться с безнаказанным нарушением гражданских свобод в Боливарианской Республике. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

Соединенные Штаты, согласно заявлению, выражают глубокую озабоченность в связи с серьезными нарушениями прав и свобод человека, которые детально описаны в докладе УВКПЧ, и выражают уверенность в скором изменении ситуации в стране. "Венесуэла вскоре будет свободна, а ответственные за насилие и нарушение прав человека в Венесуэле понесут ответственность, — сказано в тексте. — Международное сообщество должно осудить незаконный режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объединиться в борьбе против его преднамеренного неуважительного отношения к соблюдению прав человека, а также против безнаказанности".

По мнению американских властей, доклад УВКПЧ о ситуации в Венесуэле подтверждает, что руководители этой латиноамериканской страны "лишают венесуэльский народ основных прав и свобод путем репрессий, пыток и запугивания".

В Госдепартаменте США также выразили соболезнования в связи с гибелью офицера Боливарианских ВС Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан за причастность к попытке государственного переворота и умер, находясь под стражей. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Совет по правам человека ООН (СПЧ), Межамериканскую комиссию по правам человека и Международный уголовный суд провести расследование случившегося с участием "независимой международной группы судмедэкспертов".

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Тег Венесуэла, репрессии, Мадуро, права человека, ситуация

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Источник:

ТАСС

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