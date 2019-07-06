США призывали к борьбе с нарушением прав человека в Венесуэле
Руководители латиноамериканской страны лишают венесуэльский народ основных прав и свобод путем репрессий
Власти США, ознакомившись с докладом Управления верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации в Венесуэле, призывают международное сообщество бороться с безнаказанным нарушением гражданских свобод в Боливарианской Республике. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
Соединенные Штаты, согласно заявлению, выражают глубокую озабоченность в связи с серьезными нарушениями прав и свобод человека, которые детально описаны в докладе УВКПЧ, и выражают уверенность в скором изменении ситуации в стране. "Венесуэла вскоре будет свободна, а ответственные за насилие и нарушение прав человека в Венесуэле понесут ответственность, — сказано в тексте. — Международное сообщество должно осудить незаконный режим президента Венесуэлы Николаса Мадуро и объединиться в борьбе против его преднамеренного неуважительного отношения к соблюдению прав человека, а также против безнаказанности".
По мнению американских властей, доклад УВКПЧ о ситуации в Венесуэле подтверждает, что руководители этой латиноамериканской страны "лишают венесуэльский народ основных прав и свобод путем репрессий, пыток и запугивания".
В Госдепартаменте США также выразили соболезнования в связи с гибелью офицера Боливарианских ВС Рафаэля Акосты Аревало, который был задержан за причастность к попытке государственного переворота и умер, находясь под стражей. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал Совет по правам человека ООН (СПЧ), Межамериканскую комиссию по правам человека и Международный уголовный суд провести расследование случившегося с участием "независимой международной группы судмедэкспертов".
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