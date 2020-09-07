США всколыхнули новые протесты против полицейского насилия

США, где недавно прошли массовые протесты после гибели Джорджа Флойда,очередной скандал с гибелью чернокожего привел к новым акциям с требованиями прекратить полицейское насилие.

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Около тысячи человек прошли маршем по центральным улицам города Рочестера в американском штате Нью-Йорк. У здания департамента общественной безопасности Рочестера они требовали наказать виновных в гибели Даниэля Пруда. Темнокожий американец умер после того, как его жестко задержала полиция в конце марта. Об этом случае широкой общественности стало известно в минувший четверг, когда опубликовали видео задержания. С тех пор в Рочестере протестуют ежедневно. Прокуратура штата расследует действия полицейских, которые задерживали Пруда.

"Мы готовим подробный отчет о действиях полиции. Когда вы его увидите, то убедитесь, что правоохранители действовали согласно всем инструкциям, а шеф полиции сделал все для справедливости", – заявила мэр Рочестера Лавли Уоррен.

"Я хочу выразить свои соболезнования семье погибшего. Его смерть уже меняет правила нашей работы. И мы планируем сделать все, чтобы предотвратить повторение таких случаев в будущем", – сказал шеф полиции Рочестера Ларон Синглетери.

Ранее мы сообщали о том, что в городе Лафейетт (штат Луизиана) полицейские застрелили чернокожего мужчину Трейфорда П. при задержании. В полиции города рассказали, что получили информацию о вооруженном ножом мужчине, который находился на автомобильной парковке. Cначала его пытались задержать с помощью электрошокера, но когда мужчина устремился в супермаркет, открыли огонь.

Также "Сегодня" писали о том, сколько американцев арестовали во время массовых беспорядков в США.

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