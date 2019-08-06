/ Фото: AFP

Стало известно, чем был вооружен стрелок из Дейтона https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BE 2019-08-06T03:37:48+03:00 США 24-летний Коннор Беттс приспособил к пистолету дисковый магазин, рассчитанный на 100 патронов

Мужчина, который устроил стрельбу в американском городе Дейтон, что в штат Огайо, был вооружен пистолетом, модифицированным под режим ведения боя как у полуавтоматической винтовки AR-15. Об этом сообщил начальник полиции города Ричард Бил, – сообщает CNN.

По словам шефа полиции, 24-летний Коннор Беттс приспособил к пистолету дисковый магазин, рассчитанный на 100 патронов. "Он был модифицирован специально с таким расчетом, чтобы стрелять как винтовка", — отметил Бил.

Стрелявший успел выпустить 41 патрон перед тем, как его застрелили полицейские. "Если бы у подозреваемого были при себе полные магазины, у него было бы 250 патронов. Была найдена 41 гильза от патронов, принадлежавших подозреваемому", — информировал шеф городской полиции.

В ночь на воскресенье стрельба была открыта в центре Дейтона, в результате погибли девять человек, пострадали 37. Еще семь человек получили ранения ночью при стрельбе в одном из парков Чикаго.

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В правоохранительных органах выяснили, что его оружие было куплено по интернету в штате Техас, при этом у убийцы не было причин, которые могли бы ему помешать сделать это законно.

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В правоохранительных органах выяснили, что его оружие было куплено по интернету в штате Техас, при этом у убийцы не было причин, которые могли бы ему помешать сделать это законно.

Несмотря на то что шестеро погибших оказались темнокожими, в полиции не видят причин полагать, что преступление имело расовую подоплеку.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в магазине Walmart на территории торгового центра в городе Эль-Пасо 22 человека погибли, более 20 были ранены. Число пострадавших увеличилось с 26 до 27 человек, так как один из них приехал в больницу самостоятельно. В числе жертв — один гражданин Германии, 13 граждан США и семеро мексиканцев. Гражданство еще одного убитого не установлено.

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