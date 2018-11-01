Стрельба в районе Конгресса США: есть жертвы

Неизвестные открыли стрельбу недалеко от Капитолия, после чего все входы в здание американского парламента были перекрыты

Правоохранительные органы американской столицы расследуют инцидент, в результате которого погиб человек.

Как пишет Washington Post, вечером 31 октября в районе Капитолия, где расположены обе палаты Конгресса США, произошла перестрелка, в результате которой был ранен 35-летний мужчина.

Потерпевшего в критическом состоянии доставили в местную больницу, но позже он скончался от полученных ранений.

В результате случившегося одна из центральных улиц города была перекрыта, а входы в Капитолий оцепили.

На данный момент злоумышленники остаются на свободе. СМИ передают, что это была группа людей, которая открыла огонь из автомобиля, после чего скрылась с места преступления.

Напомним, что в этом году это уже не первый инцидент со стрельбой около государственных учреждений в США.

Ранее в марте Секретная служба временно заблокировала Белый дом после того, как у здания администрации американского президента застрелился мужчина.

Также сообщалось, что ранее в этом месяце спецслужбы перехватили подозрительный конверт, адресованный президенту США Дональду Трампу.