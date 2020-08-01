Суд отменил смертный приговор бостонскому террористу

Это не означает, что теперь его точно не казнят

Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор, вынесенный участнику теракта на марафоне в Бостоне Джохару Царнаеву.

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Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Это не означает, что теперь его точно не казнят: суд постановил, что необходимо провести новые слушания, чтобы определить наказание осужденному. Прокуратура, если сочтет нужным, может снова потребовать приговорить Царнаева к смерти.

Напомним, что Джохар Царнаев участвовал в подготовке и осуществлении взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году. К смерти его приговорили в 2015 году.

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Братья Джохар и Тамерлан Царнаевы были признаны виновными в совершении теракта на марафоне в Бостоне 15 апреля 2013 года. Два взрыва с интервалом 12 секунд прогремели в центре Бостона недалеко от финишной черты ежегодного марафона. Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения. Джохар Царнаев был впоследствии задержан, а его брат убит при задержании. 8 апреля 2015 года суд признал Джохара Царнаева виновным по всем 30 пунктам обвинения, после этого федеральный судья огласил смертный приговор.

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Ранее сообщалось, что бостонский террорист приторговывал наркотиками.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Теракт в Бостоне

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