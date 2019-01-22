Топ-чиновник Госдепа, выступавший против "Северного потока-2", ушел в отставку
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл объяснил свое решение личными мотивами
В следующем месяце Государственный департамент покинет помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл. Свое решение в объяснительном письме своему шефу Майку Помпео чиновник объяснил свое решение личными и политическими причинами.
"Когда администрация завершает свой второй год деятельности, я чувствую, что выполнил все, что намеревался сделать на своей должности. Поэтому я считаю, что пора начать уделять больше времени моей молодой семье, которая за последние несколько месяцев провела без меня много дней", – написал он 4 января.
Официально в отставку он уйдет 16 февраля.
В одном из интервью Митчел подчеркнул то, что его решение не стоит рассматривать как протест против политики Белого дома или внешнеполитического курса президента Трампа. Кроме того, помощник госсекретаря высоко оценил личные качества своего шефа Майка Помпео.
Напомним, в конце 2018 года американскую администрацию покинули сразу два высокопоставленных чиновника. Сперва Никки Хейли подала в отставку с должности постпреда США при ООН, заявив о желании взять "небольшой перерыв".
Кроме того, позже президент анонсировал отставку министра внутренних дел Райана Зинке до конца года.
Как мы уже писали 21 декабря пробил час еще одного друга Украины в Белом доме – министра обороны США Джеймса Мэттиса. Однако найти ему замену оказалось не так просто. Сперва от должности отказался сенатор штата Аризона от Республиканский партии Джон Кайл, а потом предложение не принял генерал армии США в отставке Джек Кин.
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