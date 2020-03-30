Торнадо в США перевернул самолет

Из-за непогоды травмировано, по меньшей мере, шесть человек

В США, где недавно пронеслись разрушительные ураганы, мощный торнадо обрушился на американский штат Арканзас. По меньшей мере, шесть человек травмировано. О погибших информации нет. Стихия разрушила несколько жилых домов. Повреждений испытал и местный аэропорт. Мощный ветер разрушил ангар и перевернул один из самолетов. Метеорологи предупреждают – стоит ожидать дождей и повторного торнадо.

Напомним, ранее в этом году торнадо обрушился на южные штаты США – Луизиану, Техас, Алабаму и Северную Каролину. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 11 человек. В частности, погибли двое жителей Луизианы, мобильный дом которых был разрушен ураганным ветром. В Техасе пожарника и полицейского, которые прибыли по вызову на место ДТП, сбил автомобиль из-за гололедицы на дороге. Еще трое людей погибли вследствие непогоды в Алабаме.

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Непогода оставила без электричества более 200 тысяч человек; штаты Северная Каролина и Алабама – одни из наиболее пострадавших регионов.

А осенью смерч нанес большой урон целому району в Далласе, одном из крупнейших американских городов: стихия разрушила несколько зданий и повредила линии электропередачи, оставив более 95 тыс. жителей без электричества.

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