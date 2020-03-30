Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,18
30,9
  1. Мировые новости
  2. США

Торнадо в США перевернул самолет

30 марта, 17:46

Сергей Пономаренко

Из-за непогоды травмировано, по меньшей мере, шесть человек

В США, где недавно пронеслись разрушительные ураганы, мощный торнадо обрушился на американский штат Арканзас. По меньшей мере, шесть человек травмировано. О погибших информации нет. Стихия разрушила несколько жилых домов. Повреждений испытал и местный аэропорт. Мощный ветер разрушил ангар и перевернул один из самолетов. Метеорологи предупреждают – стоит ожидать дождей и повторного торнадо.

Напомним, ранее в этом году торнадо обрушился на южные штаты США – Луизиану, Техас, Алабаму и Северную Каролину. Жертвами непогоды стали по меньшей мере 11 человек. В частности, погибли двое жителей Луизианы, мобильный дом которых был разрушен ураганным ветром. В Техасе пожарника и полицейского, которые прибыли по вызову на место ДТП, сбил автомобиль из-за гололедицы на дороге. Еще трое людей погибли вследствие непогоды в Алабаме.

Реклама

Непогода оставила без электричества более 200 тысяч человек; штаты Северная Каролина и Алабама – одни из наиболее пострадавших регионов.

В тренде
Бизнес как налоговое мясо: почему 2020-е станут в России годами полной безнадеги

А осенью смерч нанес большой урон целому району в Далласе, одном из крупнейших американских городов: стихия разрушила несколько зданий и повредила линии электропередачи, оставив более 95 тыс. жителей без электричества.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США торнадо

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробности
Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 30 марта и все подробностиДругие страны
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разному
Почему коронавирус в каждой стране ведет себя по-разномуСША
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизни
Покупка бутылки воды обогатила мужчину до конца жизниFun
"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средстваЭкономика
"Это просто катастрофа": что на самом деле происходит с коронавирусом в СШАСША
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысяч
Количество зараженных COVID-19 на планете почти приблизилось к 600 тысячСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...