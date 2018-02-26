Торнадо в США убили четырех человек

Десятки жителей штата Кентукки были вынуждены оставить свои дома и переселиться в гостиницы и временные убежища

Три разрушительных торнадо обрушились на юго-восток США. Ураганный ветер и наводнения привели к смерти четырех человек в штатах Кентукки и Арканзас, сообщает ABC News.

Один человек погиб под завалами дома, уничтоженного ураганом. В двух других случаях люди не смогли выбраться из автомобилей, которые смыло потоками воды. Еще одного человека убило прицепом, который снес ураганный ветер.

Десятки жителей штата Кентукки были вынуждены оставить свои дома и переселиться в гостиницы и временные убежища.

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Скорость ветра достигала 110 км/ч. Непогода также затронула штаты Миссисипи и Теннесси.

Напомним, в сентябре минувшего года по меньшей мере пять торнадо сформировались в штате Флорида, где бушевал ураган "Ирма".

Ранее сообщалось, что торнадо пронеслись по территории нескольких небольших городов штата Техас, там подтверждена гибель четырех человек.

Кроме того, в штате Небраска десять самолетов ВВС США были повреждены в результате торнадо – пострадали в том числе и два так называемых "самолета судного дня" E-4B.