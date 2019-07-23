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Трамп договорился с лидерами Конгресса о бюджете и госдолге

23 июля, 03:00

Ранее президент США запросил $ 750 млрд на оборонные расходы и $ 567 млрд на невоенные

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с лидерами Конгресса по бюджету страны на 2020-2021 финансовые годы и потолку госдолга, об этом он написал в своем Twitter.

"Я рад сообщить, что была заключена сделка с лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом, лидером меньшинства в Сенате Чаком Шумером, спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти – о двухлетнем бюджете и потолке долга...", – написал Трамп.

Президент США назвал соглашение "настоящим компромиссом", необходимым для "больших побед" армии США и ее ветеранов. Подробностей о расходах на два ближайших финансовых года Трамп не привел.

Ранее президент США запросил $ 750 млрд на оборонные расходы и $ 567 млрд на невоенные. При этом в Белом доме предупреждали, что Трамп может наложить вето на оборонный бюджет страны на 2020 год, если Конгресс снизит его до $ 733 млрд.

Напомним, ранее Трамп заявил, что по-прежнему намерен строить стену на границе с Мексикой – с одобрением конгресса или без него.

Как сообщалось, с 22 декабря в США частично приостановлена работа федерального правительства из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло из-за того, что республиканцам и демократам в Конгрессе США пока не удалось согласовать параметры временного госбюджета, в который Трамп и республиканцы в ультимативном порядке хотят включить средства на сооружение физического барьера на границе с Мексикой. 

26 января Трамп подписал законопроект, который предполагает предоставление средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства, деятельность которого из-за бюджетного кризиса была приостановлена на рекордные для страны 35 дней. Малвэни не исключил, что если к середине февраля Белому дому и Конгрессу не удастся договориться, то в стране может произойти очередной "шатдаун".

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Тег США, конгресс, Трамп, шатдаун

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Источник:

Интерфакс

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