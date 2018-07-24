Трамп готов дать показания о российском вмешательстве

Адвокат президента США предоставил список условий, после выполнения которых тот даст показания

Руди Джулиани, адвокат президента США Дональда Трампа, рассказал, при каких условиях американский президент согласится дать показания о вмешательстве России для спецпрокурора Роберта Мюллера.

Адвокат отметил, что Трамп ответит на вопросы Мюллера только в том случае, если они ограничатся темой предположительного российского вмешательства в американские выборы 2016 года. В обмен на это президент США настаивает на том, чтобы ему не задавали вопросов о предположительном препятствовании правосудию со стороны президента и его сотрудников.

Эти требования уже были выдвинуты спецпрокурору, однако ответа на них еще не поступало.

Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.

Ранее Трамп на своей странице в социальной сети отметил, что министерство юстиции, ФБР и команда экс-президента США Барака Обамы должны нести ответственность за причастность к так называемому "досье Трампа".