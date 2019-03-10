Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,48
29,94
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  США

Трамп хочет в пять раз увеличить плату для союзников за размещение войск США

Сегодня, 13:55

Трамп намерен обязать страны оплачивать полную стоимость пребывания американских войск и еще половину от нее

Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: AFP
Трамп хочет в пять раз увеличить плату для союзников за размещение войск США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7be/bde/5c77bebdeaf79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7be/bde/5c77bebdeaf79.jpg США Трамп намерен обязать страны оплачивать полную стоимость пребывания американских войск и еще половину от нее

Президент США Дональд Трамп намерен существенно поднять плату за размещение американских войск на территории стран союзников. Об этом Трамп сообщил своим помощникам, передает The Washington Post со ссылкой источники.

Трамп намерен обязать страны, на территориях которых базируются американские военные, оплачивать полную стоимость их пребывания и еще половину от нее. Эту формулу он назвал "цена+50%". По оценке экспертов, это может привести к тому, что союзники будут платить США в пять раз больше, чем сейчас.

Как сообщается, применение этой формулы к одной из стран уже обсуждалось на высшем уровне и такая позиция Трампа "потрясла" Германию, Японию и Южную Корею, где размещены тысячи американских военнослужащих.

Представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис заявил, что администрация Трампа "хочет заключить выгодную сделку для американского народа", но отказался прокомментировать "какие-либо текущие обсуждения".

Ранее сообщалось, что Трамп предложил союзникам в два раза увеличить финансирование НАТО.

Напомним, генсек Альянса Йенс Столтенберг также требует увеличить финансирование НАТО.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег США, Трамп, военная база

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп хочет в пять раз увеличить плату для союзников за размещение войск США". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США отправят солдат в Польшу: министр сделал официальное заявление

25 февраля, 12:58

Глава польского Минобороны считает, что увеличение американского военного присутствия пойдет на пользу США и всему региону

Отдых в финской сауне и завтрак от личного повара: как выглядит эстонская база НАТО

8 февраля, 06:36

Самую большую в Эстонии базу НАТО возвели буквально с нуля – потратили 43 миллиона евро

США выдвинули Южной Корее военный ультиматум: СМИ выяснили детали

22 января, 09:32

Срок пятилетнего соглашения о финансировании пребывания 28,5 тыс. военнослужащих США в Южной Корее истек

США построят две новые военные базы в Ираке: появились детали

26 декабря 2018, 14:25

По данным местных властей, одна база будет находиться на север от поселка Ар-Румана в районе Каим, а вторая – на восток от района Рутба

«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад

"Никогда не были освободителями": советских солдат лишили званий

Показали элитный особняк Гладковского-младшего

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Ученые обнаружили неизвестную заброшенную базу в Антарктиде

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Алле Пугачевой провели экстренную операцию

Еще две области: озвучен новый план Путина по захвату Украины

США могут завести свой флот в Мариуполь: неожиданный сценарий

Береза избил Шуфрича в зале Рады из-за плаката
Загрузка...

"Нос картошкой": жена динамовца показала свое лицо спустя три дня после ДТП

Вчера, 12:10

Ирина Морозюк, которая "едва не умерла" в Турции, напевает песенку и посылает воздушные поцелуи

Новые схемы ввоза и протесты: чего ждать от владельцев "евроблях"

Вчера, 07:51

Собственники евроблях будут пытаться найти лазейки в законе и протестовать

Дожди и похолодание: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:19

В понедельник, 11 марта осадки ожидаются только в западной, северной и восточной частях страны

Таинственный визит: зачем в Украину приезжал замгоссекретаря США

8 марта, 08:59

Дэвид Гейл и украинские официальные лица предпочли не вдаваться в детали переговоров

Получить на руки наличными можно будет только 15 тысяч гривен

8 марта, 07:39

В Нацбанке хотят сократить расчеты наличными деньгами

Кто основал Москву? Украинка загнала в тупик российского политика

Пиарное самоубийство Гладковских

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом