Трамп хочет в пять раз увеличить плату для союзников за размещение войск США

Трамп намерен обязать страны оплачивать полную стоимость пребывания американских войск и еще половину от нее

Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп хочет в пять раз увеличить плату для союзников за размещение войск США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7be/bde/5c77bebdeaf79.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7be/bde/5c77bebdeaf79.jpg 2019-03-10T13:55:00+02:00 США Трамп намерен обязать страны оплачивать полную стоимость пребывания американских войск и еще половину от нее

Президент США Дональд Трамп намерен существенно поднять плату за размещение американских войск на территории стран союзников. Об этом Трамп сообщил своим помощникам, передает The Washington Post со ссылкой источники.

Трамп намерен обязать страны, на территориях которых базируются американские военные, оплачивать полную стоимость их пребывания и еще половину от нее. Эту формулу он назвал "цена+50%". По оценке экспертов, это может привести к тому, что союзники будут платить США в пять раз больше, чем сейчас.

Как сообщается, применение этой формулы к одной из стран уже обсуждалось на высшем уровне и такая позиция Трампа "потрясла" Германию, Японию и Южную Корею, где размещены тысячи американских военнослужащих.

Представитель Совета нацбезопасности США Гаррет Маркис заявил, что администрация Трампа "хочет заключить выгодную сделку для американского народа", но отказался прокомментировать "какие-либо текущие обсуждения".

Ранее сообщалось, что Трамп предложил союзникам в два раза увеличить финансирование НАТО.

Напомним, генсек Альянса Йенс Столтенберг также требует увеличить финансирование НАТО.

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