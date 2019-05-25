Трамп направился с официальным визитом в Японию

Американский президент станет первым зарубежным лидером после отречения японского императора от престола

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп прибывает в субботу в Японию с официальным визитом.

"На "Борту номер один" мы вместе с первой леди направляемся в Японию, и я с нетерпением жду, когда от имени Соединенных Штатов смогу воздать почести Его Величеству Императору Японии. Я также буду обсуждать вопросы торговли и обороны со своим другом, премьер-министром Синдзо Абэ", – написал Трамп накануне в Twitter.

Американский президент станет первым зарубежным лидером, приезжающим в страну после того, как 1 мая император Нарухито, старший сын отрекшегося в апреле от престола 125-го императора Японии Акихито, взошел на трон.

В пятницу Абэ встретился с помощником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном и обсудил с ним подробности предстоящего визита Трампа.

Белый дом ранее сообщал, что в ходе четырехдневного визита, который завершится во вторник, 28 мая, японский император даст торжественный обед в честь Трампа. Кроме того, президент США посетит турнир по сумо, на котором вручит специальный кубок победителю. В этот же день он сыграет в гольф с премьер-министром Абэ, проведет с ним совместную пресс-конференцию, а также отправится на американскую военно-морскую базу.

Напомним, что ранее в Японии началась эра "Рейва" – император Нарухито взошел на престол. В церемонии приняли участие почти 270 человек, включая императрицу Масако, премьер-министра Синдзо Абэ и других властей.

Во время церемонии Нарухито передали священные имперские регалии – зеркало, меч и яшму, а также личную имперскую печать.

Таким образом, в Японии завершилась эра "Хэйсэй" – "Установление мира", которая началась 8 января 1989 года вместе с восхождением на трон Акихито.

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