Трамп назвал Всемирную торговую организацию "катастрофой"

Сегодня, 11:20

По мнению президента США, организация осложняет для Штатов возможность успешного ведения бизнеса

Фото: AFP
Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп отметил, что Всемирная торговая организация (ВТО) осложняет деловую активность Соединенных Штатов. Об этом он сообщил во время своего выступления в понедельник. 

Об этом пишет "Голос Америки".

Как пояснил президент, ВТО делает успешный бизнес почти невозможным для США.

Говоря о развитии американской металлургии, Трамп сказал, что если для возвращения сталелитейной промышленности на родину в США необходимы соответствующие тарифы, то необходимо принять меры в этом направлении.

Как известно после избрания Дональда Трампа президентом США канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что заключение соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) между ЕС и США невозможно на данном этапе. Трамп во время избирательной компании выступал против подписания соглашения.

Напомним, 26 января США расширили список санкций против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 организаций.

Ограничения затронули десятерых функционеров т.н."Л/ДНР", среди них – как граждане Украины, так и России. Кроме того, в санкционный список попали: заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Министерства энергетики Евгений Грабчак и глава компании Технопромэкспорт Сергей Топор-Гилка. Эти лица связанны с поставками немецких турбин Siemens в оккупированный Крым в обход санкций Евросоюза.

В свою очередь, в РФ раскритиковали новые меры Вашингтона. Так, глава комитета Госдумы России по международным отношениям Леонид Слуцкий считает это деструктивным шагом, усугубляющим ситуацию в российско-американских отношениях.
бизнес, вто, торговля, США, Европа

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