Трамп назвал Всемирную торговую организацию "катастрофой"
По мнению президента США, организация осложняет для Штатов возможность успешного ведения бизнеса
Президент США Дональд Трамп отметил, что Всемирная торговая организация (ВТО) осложняет деловую активность Соединенных Штатов. Об этом он сообщил во время своего выступления в понедельник.
Об этом пишет "Голос Америки".
Как пояснил президент, ВТО делает успешный бизнес почти невозможным для США.
Говоря о развитии американской металлургии, Трамп сказал, что если для возвращения сталелитейной промышленности на родину в США необходимы соответствующие тарифы, то необходимо принять меры в этом направлении.
Как известно после избрания Дональда Трампа президентом США канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что заключение соглашения о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) между ЕС и США невозможно на данном этапе. Трамп во время избирательной компании выступал против подписания соглашения.
Напомним, 26 января США расширили список санкций против России из-за ситуации в Украине, добавив в него 21 физическое лицо и 12 организаций.
Ограничения затронули десятерых функционеров т.н."Л/ДНР", среди них – как граждане Украины, так и России. Кроме того, в санкционный список попали: заместитель министра энергетики России Андрей Черезов, директор департамента Министерства энергетики Евгений Грабчак и глава компании Технопромэкспорт Сергей Топор-Гилка. Эти лица связанны с поставками немецких турбин Siemens в оккупированный Крым в обход санкций Евросоюза.
В свою очередь, в РФ раскритиковали новые меры Вашингтона. Так, глава комитета Госдумы России по международным отношениям Леонид Слуцкий считает это деструктивным шагом, усугубляющим ситуацию в российско-американских отношениях.