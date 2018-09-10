Трамп не стал отменять торговое эмбарго против Кубы

Сегодня, 19:58

Американский президент еще на год продлил действие торговых ограничений в отношении "Острова Свободы"

Фото: AFP
Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп еще на год продлил действие торговых ограничений в отношении Кубы.

Согласно заявлению главы Белого дома, опубликованному пресс-службой американской администрации, новый срок окончания эмбарго был установлен до 14 сентября 2019 года.

"Я принял решение, что продление этих мер по отношению к Кубе на один год соответствует интересам Соединенных Штатов", – сообщил американский лидер.

В то же время Дональд Трамп сохранил за собой полномочия, предоставляющие ему свободу действий в отношении соблюдения данного эмбарго и выдачи разрешений на отдельные сделки.

Напомним, что в конце 2014 года США и Куба объявили о начале работы по постепенной нормализации отношений. В июле 2015 года страны восстановили дипломатические отношения и впоследствии подписали ряд двусторонних соглашений, хотя торговое эмбарго против Кубы, введенное конгрессом США, так и не было отменено.

Напомним, что в прошлом году Трамп аналогичным образом также продлил торговое эмбарго в отношении Кубы.

При этом даже его предшественник Барак Обама, которому в 2016 году удалось достичь "оттепели" в отношениях с "Островом Свободы", не решился отменять эмбарго.

К тому же в прошлом году в отношениях двух стран вновь возник кризис – из-за "аккустических атак" со стороны кубинцев, на которые пожаловались сотрудники американского посольства.
Куба, США, кастро, Трамп, эмбарго
Источник:

"Сегодня"

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