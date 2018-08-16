"Трамп несет чушь о том, что не вступал в сговор с Россией": экс-глава ЦРУ

В США бывший глава ЦРУ Джон Бреннан обвинил Дональда Трампа в сговоре с Москвой в период предвыборной кампании 2016 года. Об этом пишет New York Times.

"Заявления Трампа о том, что он не вступал в сговор, можно охарактеризовать одним словом – чушь, – утверждает Бреннан. – Осталось лишь ответить на вопросы о том, был ли этот сговор уголовно наказуемым деянием, были ли попытки воспрепятствовать правосудию, чтобы скрыть сговор, и сколько членов команды Трампа пытались обмануть правительство, занимаясь отмыванием денежных средств и пряча их по карманам".

Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год, а до этого был советником предыдущего президента США Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом. Бреннан оставил пост главы ЦРУ 20 января 2017 года – в день инаугурации Трампа. С тех пор они неоднократно критиковали друг друга.

С мая прошлого года расследованием утверждений об имевшем место сговоре сотрудников предвыборного штаба Трампа с Москвой в ходе избирательной кампании 2016 года занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Президент США и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Хельсинки после личной встречи с Путиным Трамп не стал обвинять Россию во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году и отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло.

Напомним, после по возвращении в США после встречи с Владимиром Путиным Трамп заявил, что на самом деле соглашается с выводами американских спецслужб о возможном вмешательства РФ в президентские выборы 2016 года. По словам Трампа недоразумение якобы возникло в результате его использования "двойного отрицания". Кроме того, он добавил, что "полностью доверяет нашим спецслужбам" и пообещал, что его администрация "попытается агрессивно предупредить попытки РФ вмешаться в будущие среднесрочные выборы в ноябре".